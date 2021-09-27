Блок Меркель проиграл выборы в Бундестаг

Социал-демократическая партия стала победителем федеральных выборов в Германии, набрав 25,7% голосов. Партия получает шанс сформировать новое правительство, сообщает УНИАН.

Об этом свидетельствуют данные из всех 299 округов, которые опубликованы по состоянию на 5:30 на сайте Федерального офиса, ответственного за наблюдение за выборами (Bundeswahlleiter).

Блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС получает 24,1%, из которых голоса ХДС составили 18,9%, а партию ХСС поддержали 5,2%.

Третье место с 14,8% поддержки заняла партия "Зеленые", которая выступала против запуска газопровода "Северный поток-2".

На четвертом месте оказались "Свободные демократы" с 11,5%, за ними идет "Альтернатива для Германии" с 10,3% и леворадикальная партия "Левые" с 4,9%.

скриншот Bundeswahlleiter

Другие партии не преодолевают барьер для попадания в Бундестаг по партийным спискам.

Результаты еще не являются окончательными, однако существенных изменений не ожидается.

Таким образом, право сформировать правительство получает глава Социал-демократический партия Германии Олаф Шольц.

Что говорил перед выборами Олаф Шольц про Украину и Россию

Олаф Шольц призывал Евросоюз к разработке новой Восточной политики.

По словам Олафа Шольца, Евросоюзу нужно со всей ясностью заявить, что он больше не потерпит насильственного передела границ в Европе.

"Россия нарушила это, аннексировав Крым, что стало очень и очень большой проблемой. У нас также по-прежнему проблемы из-за сложной ситуации на востоке Украины. Поэтому необходимо, чтобы все вернулись к верховенству права, а не к праву более сильного" , - отметил он.

Говоря о диалоге с Россией Шольц отметил, что правительство Германии всегда встречалось с российским правительством, и в последние годы между ними было много переговоров.

Выборы в Бундестаг: что известно

Выборы в немецкий парламент проходили по смешанной системе. За места в Бундестаге соревновались 47 партий.

Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель после 16 лет во главе правительства решила не выдвигать свою кандидатуру на этих выборах.

По прогнозам, количество депутатов в следующем парламенте снова вырастет. В нынешнем составе Бундестага - 709 депутатов, что является рекордным количеством. Определенное законом минимальное количество мандатов - 598.