Кабмин сегодня возьмет на себя функции набсовета "Нафтогаза"

Кабмин сегодня возьмет на себя функции набсовета "Нафтогаза"

Кабинет министров на сегодняшнем внеочередном заседании планирует уволить трех независимых членов набюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", которые представляют государство - Юлию Ковалив, Наталью Бойко и Юлию Свириденко. После этого, полномочия набсовета сможет выплнять акционер НАК - Кабинет министров, сообщает РБК-Украина.

"В понедельник трое независимых членов набсовета НАК будут уволены. Полномочия набсовета перейдут Кабмину", - сказал один из собеседников издания.

Трое независимых членов набсовета НАК: Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден заявили об отставке 7 сентября. Согласно уставу НАК срок их полномочий прекратился 21 сентября.

Набсовет НАК должен состоять из 7 членов - 4 независимых и 3 от государства. По состоянию на начало сентября, набсовет состоял из 6 членов - 3 независимых и 3 от государства.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко попросил Кабинет министров как можно скорее взять на себя полномочия наблюдательного совета компании.

Автор: Юрий Дощатов

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