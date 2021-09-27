Усиление карантина: работа транспорта в "желтых" и "красных" зонах
В Минздраве рассказали, как будет работать транспорт в "желтых" и "красных" зонах карантина. Пока о закрытии или об ограничении движения транспорта речь не идет, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
"Желтая" зона
В этой зоне ограничения для транспорта не предусмотрены, сообщил Кузин.
"Красная" зона
Для регионов красного уровня полномочия по установлению ограничений в общественном транспорте возложены на региональные комиссии ТЭБ и ЧС.
"То есть по сути областные комиссии могут принимать решение о приостановлении транспорта или ограничении его работы на уровне области. Но пока что речь о закрытии или ограничении движения транспорта не идет", - сообщил главный санитарный врач.
Он объяснил, что полная отмена также невозможна, потому что от этого зависят инфраструктурные вопросы, работа объектов критической инфраструктуры на уровне областей.
"Полное закрытие транспорта в некоторых областях происходило, однако абсолютно логично ввести вместо этого более жесткие эпидемические и профилактические требования к автотранспортному средству", - заявил Кузин.
Это контроль за использованием масок, дезинфекция самого транспорта, проветривание и отсутствие скопления как на местах ожидания, так и в самом транспорте.
Автор: Ульяна Безпалько