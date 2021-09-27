В 2022 году рост цен на жилье замедлится

В 2022 году темпы роста цен на первичную жилую недвижимость замедлятся. Такой прогноз дал основатель и генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала, сообщает UBR.

"Я не думаю, что цена будет расти темпами выше 10%" , – сказал Фиала.

Он аргументировал свое мнение тем, что в следующем году себестоимость строительства не будет расти так же, как в 2021 году – на международных рынках цены на металл достигли пика еще в июне, приводит пример Фиала, и с того момента упали на 15-20%.

Кроме того, в 2022 году замедлится инфляция, а также насытится часть нынешнего спроса на квадратные метры, полагает основатель Dragon Capital.

Отметим, ранее девелоперы прогнозировали, что к середине 2022 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости составит $3 тыс. – сейчас этот уровень является средним для жилья премиальных сегментов рынка.

В то же время другие участники премиального рынка считают сегмент недооцененным – и напоминают, что до 2014 года цена на топовых объектах доходила до $20 тыс./кв. м.