Кулеба рассказал, чего ждет от новой коалиции в Германии

Украина еще до выборов в Германии проводила системную работу со всеми политическими силами ФРГ и сейчас рассчитывает на формирование коалиции, которая будет благоприятной для развития украинского-германских отношений, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1".

"Мы еще до сих парламентских выборов системно работали со всеми ведущими политическими силами Германии. Президент общался с лидером христианских демократов Армином Лашетом. Я общался с лидером социал-демократов Олафом Шольцем, когда был в Берлине.

Мы работали с каждой из политических сил, которые сейчас будут вести коалиционные переговоры, и объясняли им позицию Украины по ключевым вопросам" , — рассказал Кулеба.

Министр отметил, что Германия является той страной, в которой для достижения положительных результатов в двусторонних отношениях необходима именно такая долгосрочная и системная работа.

"Имя канцлера важно, но Украину больше всего интересует, какой будет коалиция. По тем комбинациям, которые я сейчас вижу, коалиция будет благоприятной для развития украинского-германских отношений" , — заявил министр.

По предварительным данным, Социал-демократическая партия одержала победу на парламентских выборах в Германии, набрав 25,7% голосов. Оба главных претендента на пост канцлера ФРГ — Олаф Шольц и Армин Лашет — заявили о готовности сформировать новое правительство.