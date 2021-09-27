Кулеба рассказал, чего ждет от новой коалиции в Германии
Украина еще до выборов в Германии проводила системную работу со всеми политическими силами ФРГ и сейчас рассчитывает на формирование коалиции, которая будет благоприятной для развития украинского-германских отношений, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1".
"Мы еще до сих парламентских выборов системно работали со всеми ведущими политическими силами Германии. Президент общался с лидером христианских демократов Армином Лашетом. Я общался с лидером социал-демократов Олафом Шольцем, когда был в Берлине.
Мы работали с каждой из политических сил, которые сейчас будут вести коалиционные переговоры, и объясняли им позицию Украины по ключевым вопросам", — рассказал Кулеба.
Министр отметил, что Германия является той страной, в которой для достижения положительных результатов в двусторонних отношениях необходима именно такая долгосрочная и системная работа.
"Имя канцлера важно, но Украину больше всего интересует, какой будет коалиция. По тем комбинациям, которые я сейчас вижу, коалиция будет благоприятной для развития украинского-германских отношений", — заявил министр.
По предварительным данным, Социал-демократическая партия одержала победу на парламентских выборах в Германии, набрав 25,7% голосов. Оба главных претендента на пост канцлера ФРГ — Олаф Шольц и Армин Лашет — заявили о готовности сформировать новое правительство.