В Украине начнут автоматическую фиксацию еще одного нарушения ПДД

С 1 октября в автоматическом режиме будет фиксироваться превышение весовых норм. К этой дате правительство обязано принять подзаконные нормативно-правовые акты к закону №1582-IX, сообщает Твоя машина.

На сегодняшний день в Украине установлено уже около 50 систем автофиксации превышения веса, но пока они работают в тестовом режиме. Измерительное оборудование расположено по всей ширине в верхнем слое покрытия автомобильных дорог. Планируется перекрыть все имеющиеся объездные дороги.

Фиксироваться будет номерной знак, габариты, масса, количество осей, скорость и другие данные. Затем нарушителям будет приходить уведомление о штрафе.