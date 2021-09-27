Футболист разорвал сеть исполнением гимна Украины

Видео исполнения гимна Украины футболистом Вереса стали вирусным в Сети. Неподдельные эмоции Сергея Панасенко никого не оставили равнодушным, сообщает Сегодня.

Традиционно все матчи чемпионата Украины начинаются с исполнения национального гимна. Не стала исключением и встреча Вереса и Шахтера в Киеве.

Полузащитник Вереса Сергей Панасенко настолько эмоционально исполнил гимн, что в шоке находились даже его партнеры, стоявшие рядом.

"Я всегда стараюсь исполнять гимн от души и прошу серьезно относиться к этому и своих одноклубников по Вересу. Хотя, если честно, то мои вокальные способности ограничиваются только исполнением гимна. Караоке? Нет, это не мое", – прокомментировал ролик Сергей.

Во время недавнего Евро-2020 эмоциональным исполнением гимна отличилась сборная Италии – будущий чемпион Европы, кстати. Но теперь у них появился достойный конкурент в Украине!