Катя Осадчая позировала в стильном осеннем образе

Украинская телеведущая Катя Осадчая очаровала атмосферными осенними фотографиями. В воскресенье она сфотографировалась на фоне красивого пейзажа в джинсах и кардигане, сообщает 24 Канал.

Катя Осадчая выходные провела с семьей. Она насладилась этим временем, ведь впереди новая рабочая неделя, насыщенная на съемки.

Звезда позировала на фоне невероятно красивого осеннего пейзажа. Катя предстала перед объективом в светло-синих джинсах, футболке с принтом и розовом вязаном кардигане. Талию звездной мамочки подчеркнул тонкий коричневый ремешок, а соединила она комфортный наряд с белыми кроссовками.

"Осень. Хороший воскресный день. У нас небольшой заплыв и угощение у родителей," , – написала Осадчая под фото.

Фото из инстаграма ведущей