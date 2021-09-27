Кабмин назначил новое правление "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины назначил новое правление НАК "Нафтогаз Украины". Перед этим Кабмин взял на себя полномочия наблюдательного совета НАК, сообщает РБК-Украина.

По информации РБК-Украина, решение принято 27 сентября.

В частности, Кабмин прекратил полномочия членов правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы и Ярослава Теклюка.

Кабмин избрал членами правления "Нафтогаза" Маврикия Калугина, советника главы правления по вопросам добычи газа; Владислава Воловика, советника главы правления; Елену Бойченко, директора по управлению персоналом и социальной политики "Группы Нафтогаз"; Романа Чумака Романа, главу казначейских операций "Группы Нафтогаз" - начальника казначейского департамента.

По информации РБК-Украина, Кабмин собрался, уволил трех членов набсовета от государства, таким образом получив право выполнять функции набсовета. После этого Кабмин внес изменения в правление, уволив двух членов, которые там оставались и назначив пятерых.

Автор: Юрий Дощатов