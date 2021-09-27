Кабмин назначил новое правление "Нафтогаза"

Кабмин назначил новое правление "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины назначил новое правление НАК "Нафтогаз Украины". Перед этим Кабмин взял на себя полномочия наблюдательного совета НАК, сообщает РБК-Украина.

По информации РБК-Украина, решение принято 27 сентября.

В частности, Кабмин прекратил полномочия членов правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы и Ярослава Теклюка.

Кабмин избрал членами правления "Нафтогаза" Маврикия Калугина, советника главы правления по вопросам добычи газа; Владислава Воловика, советника главы правления; Елену Бойченко, директора по управлению персоналом и социальной политики "Группы Нафтогаз"; Романа Чумака Романа, главу казначейских операций "Группы Нафтогаз" - начальника казначейского департамента.

По информации РБК-Украина, Кабмин собрался, уволил трех членов набсовета от государства, таким образом получив право выполнять функции набсовета. После этого Кабмин внес изменения в правление, уволив двух членов, которые там оставались и назначив пятерых.

Автор: Юрий Дощатов

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