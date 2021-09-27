На Крите произошло сильное землетрясение

На греческом острове Крит утром 27 сентября произошло землетрясение. Его сила составляла около 6 баллов по шкале Рихтера, сообщает Европейская правда.

Землетрясение началось в 9:17. По описанию свидетелей, оно длилось несколько минут и ощущалось по всей территории острова.

По первым оценкам Института геодинамики, сила землетрясения составила 5,8 балла. Эпицентр находился в 78 километрах от столицы Ираклиона.

#Breaking: Just in - At least one person has been confirmed to have died from falling debris in #Heraklion, in #Crete, after a 6.5 magnitude of a earthquake shook the region in #Greece#Κρήτη #σεισμό pic.twitter.com/tWBfWZhNNm — Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridi1) September 27, 2021

Информация о разрушениях только начинает поступать, о жертвах и пострадавших пока неизвестно. Уже очевидно, что повреждено немало фасадов зданий, сообщают о значительных разрушениях церкви в Руссохории, ближе к центру острова.

Ζημιές στο Αρκαλοχώρι και τα γύρω χωριά και στην εκκλησία της Αγίας Φωτεινής στα Ρουσσοχώρια. #σεισμος#Κρητη#Ηρακλειοpic.twitter.com/I6Wb9kGsRP — Daffi Nikolaou (@Daffi192) September 27, 2021

Перед этим последнее сильное землетрясение произошло на материковой части Греции 3 марта, а в июне - в районе островов Додеканес на юго-востоке Эгейского моря.