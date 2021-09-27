Турция усилила военное присутствие в Сирии

Турецкие военные развернули дополнительные подразделения к югу от сирийского Идлиба, готовясь к любой потенциальной наземной операции на фоне усиления ударов со стороны сил режима Башара Асада, сообщает Деловая столица.

Усиление военного присутствия происходит накануне встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с лидерами России и Ирана.

"Режим Асада и его сторонник Россия усилили свои атаки на северо-западную провинцию Идлиб в Сирии в рамках своей недельной кампании против оппозиционного бастиона. Турция направила тысячи военных на северо-запад Сирии, который находится под контролем оппозиции" , — говорится в публикации.﻿

Ранее в сентябре пять военных групп, действовавших под руководством поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии на севере страны, объявили об объединении и намерении действовать совместно с вооруженными силами Турции в районах, освобожденных от террористических группировок.

Идлиб входит в зону деэскалации, сложившуюся в соответствии с соглашением между Турцией и Россией в марте 2020 года. Здесь проживает почти 3 миллиона человек, две трети из них перемещены из других частей страны. Режим Асада, однако, последовательно нарушал условия прекращения огня, осуществляя частые атаки внутри зоны деэскалации.