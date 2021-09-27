Назвали самую экономичную скорость для автомобиля

Одна из важных характеристик автомобиля, от которой во многом зависит его успех на рынке, - это расход топлива. Представляя новую модель, ее производитель заявляет определенные показатели, но специалисты советуют не доверять им на 100%, так как они отличаются от реальности, сообщает Судебно-юридическая газета.

Более точное представление о расходе топлива можно получить, добавив около 1-2 литров, и особенно это актуально в тех случаях, когда машина едет по плохим дорогам и соответственно на пониженной передаче, а также стоит в городских пробках. Разница связана с тем, что производители проводят замеры расхода в условиях, близких к идеальным. И добиться этих показателей на дороге очень сложно.

И все же, какая скорость наиболее подходящая для экономии топлива? По словам автомобильных экспертов, это 75 км/ч, что реально достижимо даже в некоторых городских районах, если нет пробок. В этом случае ускорение должно быть плавным и равномерным – например 50 км/ч достигаются за 20 секунд по показаниям тахометра. Они не должны превышать 1500 об/мин.

Следует отметить, что расход топлива (в данном случае бензина) также связан с выбором конкретной передачи. Поэтому специалисты советуют включать максимально возможную передачу, а с автоматической коробкой передач переходить в ручной режим. Не следует поддерживать высокие скорости, также хорошо выключить кондиционер. Фары (передняя оптика) увеличивают расход на 0,5 л/100 км, поэтому днем ​​хорошо активировать только фары против тумана.

При движении за городом оптимальная скорость около 80 км/ч. Тогда расход бензина самый низкий, и его можно еще снизить, если ехать за грузовиком или автобусом, так как в таком случае лобовое сопротивление снижается.