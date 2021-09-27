Запекание продуктов в фольге: важная разница матовой и глянцевой стороны

Фольгу можно с уверенностью назвать настоящим изобретением нашего времени. Рулон этого материала точно найдется в каждом доме и это не удивительно. Ведь, кухонная помощница позволяет готовить блюда таким образом, что по вкусовым качествам они мало чем уступают печи или приготовлению на углях, сообщает Обозреватель.

А для того, чтобы пища выходила еще более сочной и нежной нужно знать некоторые хитрости по использованию фольги.

Выбор фольги

Это именно тот фактор, на который в первую очередь нужно обратить свое внимание. Для любого способа запекания лучше всего подходит толстая фольга – так уменьшается риск, что она в процессе приготовления повредится. Но если у вас дома только классическая тонкая фольга – не беда. Ее можно просто сложить в несколько слоев и хорошо закрепить при выпечке.

Матовая и блестящая сторона: в чем разница

У каждой хозяйки хотя бы один раз возникал подобный вопрос. И действительно, от того, какой стороной положить фольгу на противень зависит конечный результат и вкус блюда. Считается, что блестящая сторона лучше отражает тепло и этим самым не прилипает к пище. Поэтому, заворачивать продукт следует так, чтобы матовая сторона была снаружи.

При запекании матовая сторона фольги должна быть снаружи

Контакт с воздухом

Следует помнить одно простое правило: при запекании мясных или рыбных блюд не допускайте чтобы воздух вступал в контакт с блюдом, поэтому нужно, чтобы фольга плотно прилегала к самому продукту. Впрочем, при запекании овощей немного воздуха все же не помешает – он поможет овощам пропариться, а не прожариться.

А хрустящая корочка будет

О хрустящей корочке мечтают все, но далеко не у каждого получается достичь желаемого результата. Для того, чтобы получить хрустящую корочку нужно развернуть фольгу тогда, когда блюдо почти уже почти готово. Запекать таким способом 5-10 минут.

Рыба в фольге

Температурный режим

Если вы планируете запекать в духовке, то температура запекания отличается в зависимости от блюд: мясо – 170 градусов, птица – 160 градусов, рыба – 140-145 градусов. В случае, если готовите на открытом огне, то стоит дождаться того момента, когда уголь немного остынет.