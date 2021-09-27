В Минцифры рассказали, как зарегистрировать место проживания ребенка в "Дії"

В Минцифры рассказали, как зарегистрировать место проживания ребенка в "Дії"
Фото: sluga-narodu.com

На портале "Дія" граждане могут подать заявление на регистрацию места проживания ребенка в возрасте до 14 лет по адресу одного из родителей с одновременным снятием с регистрации с предыдущего места жительства, сообщает Судебно-юридическая газета.

Подача заявления займет всего лишь 5 минут, услугу окажут в течение одного рабочего дня, а стоимость составит 13 грн 60 коп.

Так, для того, чтобы зарегистрировать ребенка:

  1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь (если уже зарегистрированы) в кабинете гражданина на diia.gov.ua.
  2. Заполните онлайн-форму заявления для получения услуги.
  3. Подпишите заявление квалифицированной электронной подписью
  4. Если адреса регистрации места проживания родителей не совпадают, необходимо получить согласие другого родителя. Для этого другому родителю нужно подписать заявление с помощью электронной подписи.
  5. После формирования заявления и получения согласия другого родителя (при необходимости) оно будет передано в обработку регистратору соответствующего органа местного самоуправления

Также обращают внимание, что адрес нового и текущего проживания должен входить в перечень административно-территориальных единиц, на территории которых проводится экспериментальный проект (Харьков, Луцк, Ровно, Винница, Мариуполь, Кривой Рог, Хмельницкий и Львов).

Жилье, по адресу которого происходит регистрация, не должно находиться в ипотеке/доверительной собственности как способ обеспечения исполнения обязательств.

Если вам необходимо получить бумажную выписку о месте прописки, обратитесь в Центр предоставления административных услуг.

Также увидеть актуальное место регистрации вашего ребенка можно в электронном свидетельстве о рождении в мобильном приложении "Дія".

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics