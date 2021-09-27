В Минцифры рассказали, как зарегистрировать место проживания ребенка в "Дії"

На портале "Дія" граждане могут подать заявление на регистрацию места проживания ребенка в возрасте до 14 лет по адресу одного из родителей с одновременным снятием с регистрации с предыдущего места жительства, сообщает Судебно-юридическая газета.

Подача заявления займет всего лишь 5 минут, услугу окажут в течение одного рабочего дня, а стоимость составит 13 грн 60 коп.

Так, для того, чтобы зарегистрировать ребенка:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь (если уже зарегистрированы) в кабинете гражданина на diia.gov.ua. Заполните онлайн-форму заявления для получения услуги. Подпишите заявление квалифицированной электронной подписью Если адреса регистрации места проживания родителей не совпадают, необходимо получить согласие другого родителя. Для этого другому родителю нужно подписать заявление с помощью электронной подписи. После формирования заявления и получения согласия другого родителя (при необходимости) оно будет передано в обработку регистратору соответствующего органа местного самоуправления

Также обращают внимание, что адрес нового и текущего проживания должен входить в перечень административно-территориальных единиц, на территории которых проводится экспериментальный проект (Харьков, Луцк, Ровно, Винница, Мариуполь, Кривой Рог, Хмельницкий и Львов).

Жилье, по адресу которого происходит регистрация, не должно находиться в ипотеке/доверительной собственности как способ обеспечения исполнения обязательств.

Если вам необходимо получить бумажную выписку о месте прописки, обратитесь в Центр предоставления административных услуг.

Также увидеть актуальное место регистрации вашего ребенка можно в электронном свидетельстве о рождении в мобильном приложении "Дія".