Возвращение обязательного техосмотра: какие авто его не пройдут и почему

До сентября 2022 года в Украине планируют вернуть схему прохождения технического осмотра, которая будет обязательна для всех. Почти половина автопарка не сможет пройти эту процедуру честно, сообщает 24 Канал.

По официальной статистике Национальной полиции Украины с 01.01.2021 по 31.08.2021 из-за "управления неисправным транспортным средством" в Украине произошло 328 ДТП. Всего за этот период зафиксировано 120 209 ДТП. То есть количество аварий, которые произошли из-за технической неисправности, составляет всего 0,27%.

Может ли обязательный техосмотр повлиять на уровень аварийности?

В Украине обязательный техосмотр для всех автомобилей отменили в 2011 году. Прежде всего из-за коррупционной составляющей, ведь наличие талона не всегда означает, что автомобиль технически исправен. После отмены схемы техосмотра аварийность даже немного уменьшилась.

На сегодня обязательность прохождения техосмотра предусмотрена только для коммерческих транспортных средств – автобусов, грузовиков, лицензированных такси. А саму процедуру техосмотра с 2012 года проводят частные компании, которые имеют разрешение от Мининфраструктуры и внесены в реестр МВД.

Соглашение с ЕС – лишь повод

Подписав в 2014 году Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина обязалась вернуть технический осмотр (ТО) для всех владельцев автомобилей. Это требование содержится в 40-й и 45-й директивах ЕС.

Впрочем, выполнение этого условия актуально лишь для государств, которые являются полноправными членами Европейского Союза. Сейчас шансы Украины на вступление в ЕС ничтожно малы.

"Вам понадобится с 20 лет работы, пока Вы дойдете до этой готовности ... все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС" , – оценивает готовность к вступлению Украины в ЕС президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Но обязательный техосмотр это большие деньги, которые можно собрать с автовладельцев, следовательно украинские власти решили не затягивать с внедрением "европейских правил".

Первую попытку вернуть обязательный техосмотр для всех автомобилей еще в 2016 году сделало правительство Владимира Гройсмана. Однако, как обнаружили Антикоррупционный и транспортный парламентские комитеты документ содержал существенные коррупционные риски. Поэтому предложенный законопроект вернули в Кабмин на доработку.

Второй раз к теме введения общего техосмотра вернулись в 2019 году. Тогда на сайте Мининфраструктуры опубликовали для обсуждения проект закона, который предусматривал введение обязательного прохождения техосмотра с 2022 года.

Особенностью документа стало то, что им фактически предлагалось имплементировать в украинское законодательство европейский опыт. В частности, проект закона предусматривал обязательность прохождения ТО для новых автомобилей через четыре года после их первой регистрации с последующим его прохождением каждые два года. Однако и этот документ с замечаниями от различных государственных органов отправили на доработку.

Третья попытка – формальная. В феврале 2020 года Мининфраструктуру во второй раз обнародовало проект закона, который ведомство предлагало в 2019 году. И история повторилась – документ снова отправили на доработку.

Через год в ведомстве вернулись к этому вопросу. В апреле 2021 года Мининфраструктуры в очередной раз обнародовало проект закона, которым вводится обязательность прохождения ТО и в очередной раз получил замечания, которые не позволяют принять его в предложенной редакции.

В прохождении документа отказали Государственная регуляторная служба, Антимонопольный комитет. Замечания поступили также от Министерства внутренних дел и Минюста. Среди основных замечаний – непрозрачная процедура предоставления разрешений компаниям для проведения технического контроля и конфликт интересов.

Антимонопольный комитет в свою очередь увидел нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, ведь центры сертификации, которые подчинены МВД, одновременно должны давать разрешение на проведение техосмотра частным компаниям и при этом сами занимались бы предоставлением таких услуг.

Основным камнем преткновения на пути к введению техосмотра для всех автомобилей стали коррупционные риски во время процедуры техосмотра.

Коррупционный техосмотр

Именно коррупция была основной причиной отмены обязательного техосмотра в 2011 году. Станции техосмотра тогда были государственными и принадлежали ГАИ. По сути, в рамках одной структуры осуществлялась выдача и контроль соответствия сертификатов о прохождении процедуры.

Чтобы уменьшить коррупционную составляющую в 2012 году право проводить техосмотр дали частным сервисным центрам. Поэтому у владельцев автобусов, грузовиков и лицензированных такси, которые на сегодня обязаны проходить эту процедуру, есть возможность выбора места ее проведения.

Впрочем, даже при таких условиях коррупционные риски остаются актуальной проблемой, отмечает руководитель Общественного союза "субъекты тестирования транспорта на пригодность к эксплуатации" (ГС СТТ) Игорь Черненко. Рынок на котором конкурируют МВД и частные центры ежегодно обслуживает 800 тыс. автомобилей.

"Основная проблема возникает на этапе проверки документов в Мининфраструктуры, поскольку ведомство многим структурам безосновательно отказывает, лоббируя интересы компаний, которые связаны с чиновниками в Мининфраструктуры" , – говорит Игорь Черненко.

Он добавляет, что эта ситуация не нова и тянется с 2017 года. Например, в январе 2019 года в Украине из 500 станций, которые были на тот момент, осталось около 20.

"Некоторые станции показывали беспрецедентную эффективность работы. За месяц одна станция могла выдать 2600 протоколов ОТК (обязательный технический контроль – ЭП). Это космическая цифра, потому что даже гипотетически ни одна станция не может принять столько автомобилей за месяц. Обычно это 400-500 автомобилей. Поэтому это была просто торговля талонами" , – убежден Игорь Черненко.

Расчетное время техосмотра для грузовых автомобилей – 60 минут, для автобусов – 65 минут. Эти нормы прямо закреплены в постановлении Кабинета министров. Эксперты обращают внимание на то, что эти нормативы устанавливают максимально допустимые временные рамки.

"Лаборатория способна проводить техосмотр транспортного средства качественно за 25-40 минут, при условии наличия исправного современного оборудования и компетентного персонала" , – говорит президент Ассоциации безопасности эксплуатации транспорта Дмитрий Гончарук.

Когда будет возвращена схема обязательного техосмотра для всех автомобилей, рынок увеличится примерно в 10-12 раз. Ведь всего в Украине более 10 млн автомобилей. А станций, которые имеют право проводить техосмотр - около тысячи, чего очевидно недостаточно. Увеличить их количество быстро не получится, ведь доступ частного бизнеса к предоставлению этих услуг не так прост, как кажется на первый взгляд.

Кто не сможет пройти честно

В зоне риска – авто старше 15 лет, растаможенные "евробляхи", авто, которые были в ДТП, а также любые транспортные средства со сменой заводских конструкций.

"Автомобили проверяются на соответствие техническому состоянию, которое указано в документации завода-изготовителя. То есть, требовать уровня выбросов Евро-5 от старых "жигулей" никто не будет" , – надеется Дмитрий Гончарук.

"В Украине, если возникает проблема с сажевым фильтром на дизельных авто, его вырезают. Такой автомобиль уже не пройдет обязательный технический контроль за уровнем выхлопных газов. Новый катализатор часто стоит примерно столько же как евробляха" , – подчеркивает Игорь Черненко.

Например, цена на оригинальный катализатор для Volkswagen Passat 1.9 TDI (2005 — 2011 годов выпуска) стартует от 32 тыс. грн. Вряд ли владелец такого авто будет покупать новую запчасть за такую цену после выхода ее из строя. Тем более, когда "проблему" можно решить за меньшие деньги (купить талон прохождения ТО) и это особо не будет влиять на качество движения.

Нормальный ресурс для сажевого фильтра и катализатора около 250-300 тыс. км. это соответствует примерно 15 годам среднестатистической эксплуатации. То есть, подавляющее большинство машин, которым более 15 лет, скорее всего, честно то не пройдут и будут вынуждены либо покупать очень дорогие детали для восстановления авто, либо давать взятку за талон то.

В последние годы катализаторы также стали предметом краж, ведь они содержат ценные металлы, в частности, платину. Некоторые гаражные СТО даже предлагают бесплатно "починить" автомобиль с неисправной выхлопной системой, вырезав катализатор и установив простую систему.

За непрохождение техосмотра тем, для кого он является обязательным, сейчас предусмотрен штраф 1700 грн. За повторное нарушение – лишение водительского удостоверения.