В Украине сократились объемы потребления продуктов

Украинцы сократили объемы потребления основных продуктов питания в 2020 году, свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает Сегодня.

Несущественно сократилось среднегодовое потребление хлеба на душу населения – на 1%, и составляет 96,6 кг.

Также, по сравнению с 2019 годом, украинцы стали есть меньше картофеля (на 1,25%), яиц (на 1,42%), рыбы (на 0,8%) и овощей – на 0,4%.

Больше всего уменьшился объем потребления фруктов и ягод.

Так, среднее количество фруктов и ягод на каждого украинца в 2020 году составляло 56,5 кг, что на 3,75% меньше, чем в 2019.

Уменьшилось на 3,47% потребление сахара, свидетельствуют данные Госстата.

Впрочем, есть продукты, которых в Украине стали потреблять несущественно, но больше – это мясо (на 0,37%), молоко и молочные продукты (на 0,7%) и масло (на 2,5%).