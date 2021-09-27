В Китае начали чипировать форму школьников

Начальная школа в Чжухае, на юге Китая в качестве эксперимента начала встраивать микрочипы в одежду школьников, чтобы отслеживать их местоположение, сообщает УНИАН.

Благодаря этому устройству родители могут в режиме реального времени следить, как долго они находятся в столовой или туалете.

Если же ученик попадает в "опасную зону", система отправляет предупреждение учителям и родителям. Эта система также позволяет им общаться с детьми, поскольку чип автоматически подключается к системе обмена сообщениями.

Инициативу чипировать школьников в обществе встретили неоднозначно. Многие считают, что Китай слишком далеко зашел с системой электронного наблюдения и сравнивают такое нововведение с электронным браслетом.

В последнее время в Китае множество скандалов, связанных с условиями обучения детей, со случаями физического насилия, а также прогуливанием школьниками занятий.