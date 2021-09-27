Dodge представил новый кроссовер Journey

Концерн Stellantis, в состав которого входит компания Dodge, анонсировала старт производства кроссовера Dodge Journey. Торжественная церемония выпуска первого авто состоялась на совместном предприятии GAC-FCA в китайском Ханчжоу, сообщает Обозреватель.

Новинка представляет собой модернизированный кроссовер GAC GS5, который выпускается в Китае с 2018 года.

Первый Dodge Journey нового поколения сошел с конвейера в Китае. Источник: gacfca.com

Появление версии под маркой Dodge является результатом сотрудничества между концерном Stellantis и китайской компанией GAC. Совместное предприятие работает в Поднебесной уже 11 лет и выпускает модели Jeep для местного рынка. Но теперь география будет расширена, а новенькие Dodge Journey из Ханчжоу отправятся покорять мексиканских автолюбителей.

Автомобиль будет оснащается 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 168 л.с. В паре с ним работает 6-ступенчатые "механика" или "автомат". Привод осуществляется исключительно на передние колеса.

GAC GS5. Источник: GAC

От своего китайского родственника Dodge отличается иным оформлением передней части, фирменным декором и набором опций. Подобное сотрудничество является взаимовыгодным для обоих партнеров. Для GAC это позволит расширить свое присутствие за пределами Китая, а для Stellantis – минимизировать затраты на разработку новых моделей, причем, Journey – это лишь первый шаг в данном направлении.