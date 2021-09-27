Жителя Мариуполя посадили на 3 года за пропаганду войны

Житель Мариуполя (Донецкая область) был осужден за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пропаганду войны, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении Донецкой областной прокуратуры.

В ведомстве заявили, что прокурором в суде доказано, что в период с ноября 2018 года по июнь 2020 злоумышленник делал репосты и размещал на своей странице запрещенной в Украине социальной сети Одноклассники информацию, изложенную в интернет-ресурсом "Рупор Новороссии".

По данным прокуратуры, мужчина копировал и таким образом распространял контент с призывами к разрешению военного конфликта и совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Приговором Приморского районного суда Мариуполя правонарушитель приговорен к трем годам лишения свободы.