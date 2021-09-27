Дельта-штамм стал доминирующим в Украине – Минздрав

Дельта-штамм коронавируса стал доминирующим в Украине. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает РБК-Украина.

"Стоит заметить, что мы столкнулись с дельта-штаммом, который не совсем типичный для нас. Тот вариант вируса, который циркулировал у нас изначально, альфа-штамм - распространялся не так быстро. Скорость распространения дельта-штамма выросла в разы" , - говорит Кузин.

По его словам, один инфицированный "дельтой" может в среднем заразить от 5 до 8 человек. Это при интенсивном общении или в случае пребывания в замкнутом помещении и тому подобное.

"Мы точечно берем информацию из каждой области и видим, что все случаи, которые сейчас секвенируются и выявляются - это дельта" , - отметил Кузин.

Санврач отметил, что клиническое течение дельта-штамма несколько другое, но наиболее характерные симптомы - традиционные для ОРВИ.