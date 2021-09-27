Шахтер - Интер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" 28 сентября в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет против итальянского "Интера". Встреча состоится в Киеве на НСК "Олимпийский", сообщает УНИАН.

Шахтер - Интер: где смотреть матч

Противостояние украинского и итальянского клубов в прямом эфире можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Также трансляция будет доступна на платформе "Volia TV".

Начало поединка - в 19.45.

Шахтер - Интер: перед матчем