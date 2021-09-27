Шесть советов от кардиолога тем, у кого сердце — «это наследственное»

Врач-кардиолог Наталья Иванюк рассказывает, что часто на приеме слышит фразу «это у меня наследственное», когда речь идет о гипертонии, инфаркте, инсульте, варикозной болезни и тому подобное, сообщает GreenPost.

Кардиолог отмечает, что отстраненный семейный анамнез (наличие у близких родственников кардиологических заболеваний) значительно повышает риск развития сердечно-сосудистой патологии у человека, однако это далеко не приговор.

Врач предлагает несколько простых правил для уменьшения риска:

контроль уровня холестерина, глюкозы и давления;

здоровое питание и нормализация массы тела;

дозированные физические нагрузки;

отказ от курения;

отказ от алкоголя;

позитивный настрой.