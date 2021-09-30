Шесть советов от кардиолога тем, у кого сердце — "это наследственное"
Врач-кардиолог Наталья Иванюк рассказывает, что часто на приеме слышит фразу «это у меня наследственное», когда речь идет о гипертонии, инфаркте, инсульте, варикозной болезни и тому подобное, сообщает GreenPost.
Кардиолог отмечает, что отстраненный семейный анамнез (наличие у близких родственников кардиологических заболеваний) значительно повышает риск развития сердечно-сосудистой патологии у человека, однако это далеко не приговор.
Врач предлагает несколько простых правил для уменьшения риска:
- контроль уровня холестерина, глюкозы и давления;
- здоровое питание и нормализация массы тела;
- дозированные физические нагрузки;
- отказ от курения;
- отказ от алкоголя;
- позитивный настрой.
«Если у вас есть склонность к какой-то болезни, используйте эту информацию для улучшения качества своей жизни. А не делайте из себя жертву обстоятельств! Ваше здоровье в ваших руках! » — уверяет врач.