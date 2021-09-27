Рынок земли: сколько украинцев планируют продать свои паи

Введение рынка земли с 1 июля 2021 года существенно не повлияло на экономическое поведение большинства украинцев. Больше половины (61%) опрошенных заявили, что пока не собираются ничего делать, свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, сообщает РБК-Украина.

Желание воспользоваться новыми возможностями выразили 11% граждан: 5% хотели бы продать землю, которую они имеют, 6% - хотели бы докупить еще земли.

Несколько отличаются намерения тех, кто уже сегодня имеет землю в собственности, и тех, кто ее не имеет. Среди владельцев земли около 15% желали бы воспользоваться возможностями рынка земли и купить или продать земельный участок. Однако таких только 6% среди тех, у земли сегодня нет. Те же владельцы земли, которые сегодня сдают свои земельные участки в аренду, в основном предпочли бы оставить землю у того же арендатора.

"Так, несмотря на политизированность и публичную мифологизации этого вопроса, открытие рынка земель будет иметь реальные ощутимые последствия для около 10-15% граждан" , - отмечают социологи.

Почти половина украинцев (48%) отмечают, что не имеют никакой земли в собственности. Еще 5% украинцев говорят, что они имеют землю в собственности, но пока она должным образом не оформлена (в процессе оформления). В то же время большинство украинцев, владеющих землей, все же утверждают, что владеют ею официально в разных формах. Так, 24% имеют официально оформленную приусадебный участок (огород), 16% - и земельный пай, и приусадебный участок, а 7% - имеют земельный пай.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 14 по 19 мая 2021 2020 года среди респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Автор: Александр Белоус