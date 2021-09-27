На аукцион выставили редкий спорткар Toyota

В 2001 году итальянское кузовное ателье Zagato представило необычный родстер на базе среднемоторной Toyota MR-S. Всего было изготовлено не более 100 экземпляров, а один из них ищет нового владельца, сообщает Обозреватель.

Для компании Zagato это был всего лишь второй проект, выполненный на основе японского автомобиля. Десятью годами ранее ателье представило концепт Gavia, созданный на базе Nissan Leopard. Команда стилистов во главе с Норихико Харада потрудились на славу.

В 2001 году итальянское кузовное ателье Zagato представило необычный родстер на базе среднемоторной Toyota MR-S. Источник: bhauction.com

Дизайн машины получился достаточно эпатажным, но скрыть происхождение все-таки не удалось, – в силуэте безошибочно угадывается MR2. Источник: bhauction.com

Облик передней и задней частей родстера выглядит очень эффектно. Источник: bhauction.com

Дизайн машины получился достаточно эпатажным, но скрыть происхождение все-таки не удалось, – в силуэте безошибочно угадывается MR2. А вот облик передней и задней частей родстера выглядит очень эффектно.

Салон Zagato VM180. Источник: bhauction.com

Постройкой необычной конверсии на своих производственных мощностях занималась компания Toyota Modellista International. Такие автомобили продавались исключительно на японском рынке под именем Zagato VM180. Автомобиль накатал за 20 год всего 40070 км и находится в идеальном состоянии.

За спинками кресел водителя и его спутника располагается 155-сильным мотор объемом 1,8 литра. Мощность по сравнению со "стоковым" увеличили на 15 л.с. Источник: bhauction.com

За спинками кресел водителя и его спутника располагается 155-сильным мотор объемом 1,8 литра. Мощность по сравнению со "стоковым" увеличили на 15 л.с., а момент вырос со 172 до 178 Нм. На разгон до первой "сотни" легкому и компактному родстеру требовалось менее 8 секунд.