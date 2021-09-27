Свадебные тренды: модные образы этой осени

Ранняя осень - идеальная пора года для свадебной церемонии. Для важного события можно выбрать свадебное платье или костюм, несмотря на погодные условия, сообщает Sobкor.net.

Сейчас на пике популярности находятся следующие модели:

Драпировки в греческом стиле. Складки ткани выглядят очень женственно, торжественно и элегантно. Различными способами драпировки можно подчеркнуть любую фигуру.

Брючный свадебный костюм. Оригинальные невесты выбирают костюмы. Как видим, они выглядят не менее женственно.

Брюки со шлейфом. Пышный шлейф может добавить традиционного шика даже комбинезона или брючном костюма.

Минисукня. Если хочется показать ножки, можно позволить себе это сделать. Часто минисукни выбирают в качестве второго наряда для вечеринки после основного торжества.

Викторианский стиль. Классика всегда остается в моде. Винтажные платья могут по-особенному подчеркнуть личность.

Хиппи-стиль. Если сдержанность - не ваш вариант, можно показать открытые плечи. Этот стиль предполагает натуральные ткани, романтические кружева, свободные линии.