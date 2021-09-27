Свадебные тренды: модные образы этой осени

Ранняя осень - идеальная пора года для свадебной церемонии. Для важного события можно выбрать свадебное платье или костюм, несмотря на погодные условия, сообщает Sobкor.net.

Сейчас на пике популярности находятся следующие модели:

Драпировки в греческом стиле. Складки ткани выглядят очень женственно, торжественно и элегантно. Различными способами драпировки можно подчеркнуть любую фигуру.

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Брючный свадебный костюм. Оригинальные невесты выбирают костюмы. Как видим, они выглядят не менее женственно.

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Брюки со шлейфом. Пышный шлейф может добавить традиционного шика даже комбинезона или брючном костюма.

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Минисукня. Если хочется показать ножки, можно позволить себе это сделать. Часто минисукни выбирают в качестве второго наряда для вечеринки после основного торжества.

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Викторианский стиль. Классика всегда остается в моде. Винтажные платья могут по-особенному подчеркнуть личность.

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Хиппи-стиль. Если сдержанность - не ваш вариант, можно показать открытые плечи. Этот стиль предполагает натуральные ткани, романтические кружева, свободные линии.

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