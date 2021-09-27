Суркис не стерпел поведение звездного легионера
Перед закрытием трансферного окна Динамо избавилось от скандальнго легионера Жерсона Родригеса. Игрок сборной Люксембурга был отправлен во Францию, сообщает Сегодня.
Киевлянам удалось договориться об аренде Родригеса в Труа с правом выкупа. Президент Динамо Иорь Срукис рассказал причины расставания со звездным легионером.
"Родригес – очень сильный футболист. Но он считал, и говорил об этом в слух, что он должен быть футболистом основного состава, и ни в коем случае его нельзя менять, ни в коем случае он не должен не играть определенные игры. Чего у Луческу быть не может. И еще вел себя неадекватно. Поэтому мы его отдали в аренду с правом выкупа. На сегодняшний день незаменимых нет", – признался Суркис в эфире каналов Футбол.
Жерсон Родригес в Украине успел "пустить корни" – футболист из Люксембурга завел роман с теннисисткой Ольгой Янчук, а в ноябре прошлого года Ольга родила мальчика, которого назвали Жерсоном Джуниором.
Летом Янчук объявила о расставании с Родригесом, а позже хвасталась совместными фото с футболистом.