Конфликт на границе с Косово: в Сербии требуют реакции от НАТО

Президент Сербии Александар Вучич обратился к НАТО с требованием в течение 24 часов отреагировать на конфликт на границе с Косово, сообщает Новое время.

В интервью телеканалу Pink Вучич сказал, что иначе Сербии придется задействовать свои силы.

«Сербия повысила боевую готовность, но она не поднимала армию и полицию. Сербия не входила на территорию Косово… мы не имеем на это права. Мы не пойдем с войсками, для нас главное — мир» , — отметил сербский президент.

Власти Косово с 20 сентября запретили въезд автомобилям с сербскими номерами и обязали устанавливать на границе временные номера Косово, аргументируя решение тем, что Сербия делает то же самое в отношении машин с номерными знаками Косово.

После этого на границе начались протесты: в частности, сербы в Косово заблокировали границу грузовиками, в Косово произошли нападения на административные здания.

На фоне эскалации конфликта Сербия привела в режим повышенной боевой готовности подразделения на границах с Косово. В то же время Косово обвиняют в «оккупации бронетехникой» севера региона.

Косово провозгласило независимость в 2008 году. Ее признали 110 стран мира, в частности, США и страны Европейского Союза. Сербия категорически отказывается признать независимость Косово.

Согласно сербской конституции, территория Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.