Три совета, как оставаться спокойным во время конфликта на работе

Конфликтные ситуации случаются абсолютно с каждым человеком, но чтобы не терять эффективность коммуникации и быстро решить проблему нужно учиться сохранять спокойствие в таких ситуациях, сообщает WomanEL.

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3 совета, как оставаться спокойным во время конфликта на работе.

Сначала подумайте

Старайтесь не реагировать сразу и взять под контроль свои эмоции. Взяв небольшую паузу спросите себя, что вы чувствуете и почему, и только затем выдавайте какой-то ответ собеседнику, чтобы избежать импульсивных решений или слов.

Не реагируйте на эмоции других

Еще одно правило, которое поможет сгладить ситуацию, это не реагировать на эмоции других людей, особенно если к вам проявляют агрессию. Отвечая на крик криком вы не сможете ничего решить, а вот сохраняя уверенный и спокойный тон вы дадите понять оппоненту, что и ему стоит успокоиться.

Говорите

Часто имея ввиду одно, вслух мы произносим совсем другое из-за чего и вспыхивают конфликты, потому важно правильно формулировать свои мысли. Например, вместо “От тебя никогда не дождешься одобрения” стоит использовать “Мне важно услышать от тебя обратную связь, чтобы понимать, все ли в порядке”.