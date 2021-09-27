Реформа школьного питания: чем будут кормить детей
Требования к рациону учеников пересмотрели на государственном уровне. Пища должна быть сбалансированной, разнообразной и полезной для детей, сообщает Факты.
Реформа школьного питания предполагает несколько ключевых моментов, рассказал руководитель Ассоциации диетологов Украины кандидат медицинских наук Олег Швец.
Вот эти ключевые моменты:
- Ограничили количество сахара — не больше 25 граммов в день вместо прежних 70.
- Максимально снизили количество соли (до пяти граммов) вместо бесконтрольного ее употребления. Исключили из рациона сосиски, колбасы и другие изготовленные промышленным способом продукты, содержащие избыток соли. Ее можно употреблять только йодированную и лишь для приготовления пищи.
- Около 75 процентов продуктов должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаки, фрукты, ягоды. Картофель как отдельное блюдо можно предлагать не больше двух раз в пять дней или трех раз в шесть-семь дней.
- Предпочтение отдается цельнозерновым хлебобулочным изделиям с высоким содержанием клетчатки и добавлением отрубей, семян.
- Мясные блюда комбинируются с овощными гарнирами или салатами.
- Запрещается использование соусов и майонезов, кроме кетчупа с высоким содержанием томатов.
- Во время еды должна быть доступной питьевая вода, сок в ограниченном количестве и без добавления сахара или подсластителей.
- В школьных буфетах запрещается реализация кондитерских изделий с кремом и мороженого. Также не разрешается продавать сладкие хлебобулочные изделия, продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов, газированные напитки, мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства, непастеризованные соки и молочные продукты, кофе и грибы.