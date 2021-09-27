Реформа школьного питания: чем будут кормить детей

Требования к рациону учеников пересмотрели на государственном уровне. Пища должна быть сбалансированной, разнообразной и полезной для детей, сообщает Факты.

Реформа школьного питания предполагает несколько ключевых моментов, рассказал руководитель Ассоциации диетологов Украины кандидат медицинских наук Олег Швец.

Вот эти ключевые моменты: