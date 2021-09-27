Хакеры поиздевались над Instagram популярного сайта по продаже автомобилей

Хакеры поиздевались над Instagram популярного сайта по продаже автомобилей

Аккаунт потерял более 10 тысяч подписчиков за один день, сообщает 24 Канал.

Bring a Trailer – популярный сайт объявлений для купли-продажи коллекционных, особых и раритетных автомобилей. Аккаунт компании в Instagram подвергся хакерской атаке, из-за которой очень быстро потерял значительную часть своей аудитории.

В пятницу ночью в профиле Bring a Trailer было размещено селфи неизвестного человека, вместо привычных для страницы автомобилей. Через некоторое время фотографии меняются. С каждым новым лицом, опубликованным на аккаунте, предыдущие снимки заменяются простыми белыми изображениями. Тот, кто контролирует профиль, размещал 18 постов с тех пор, как завладел страницей.

Менее чем за 18 часов профиль Bring a Trailer потерял примерно 10 тысяч подписчиков со своей четвертьмилионной аудитории. Другие пользователи восприняли это с юмором и пишут комментарии типа: “Ржавчины нет?” или “Какой пробег?”.

Примерно через сутки владельцам удалось вернуть себе контроль над учетной записью.

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