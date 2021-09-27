Житель Вьетнама попал в тюрьму за распространение COVID-19

Жителя Вьетнама Фан Ван Хоа приговорили к 30 месяцам тюрьмы за распространение коронавируса, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что 6 июля 39-летний мужчина приехал в родной город Фанранг-Тхапчам из Хошимина, нарушив коронавирусные ограничения в регионе. Он не сообщил о прибытии в соответствующие органы и не соблюдал режим самоизоляции.

Хоа свободно передвигался по городу и даже посетил поминки.

Спустя восемь дней мужчина обратился в больницу с жалобами на жар и боль в горле. В ходе обследования у вьетнамца выявили коронавирус и он был госпитализирован.

Позже выяснилось, что Фан Ван успел заразить еще четырех человек.

Народный суд города Фанранг-Тхапчам признал Хоа виновным в распространении опасных инфекционных заболеваний и приговорил к 30 месяцам тюремного заключения.