Пэрис Хилтон появилась на публике с женихом

Американская певица Пэрис Хилтон готовится к роскошной свадьбе с бойфрендом Картером Руемом. Артистка опубликовала серию романтических фото с избранником, сообщает 24 Канал.

Свадьбу Пэрис и Картера ждет весь мир шоу-бизнеса. Артистка готовит масштабное празднование, о котором будут говорить в разных уголках планеты. А пока она наслаждается романтическим статусом невесты.

На днях влюбленные позировали на одном из мероприятий, которые посетили вместе. Пэрис надела на событие сдержанное черно-белое платье длины миди с принтом в клетку. Талию подчеркнула коротким белым ремешком и соединила наряд со стильными туфлями-лодочками на каблуках в тон.

Фото с инстаграма певицы