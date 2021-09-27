Госдолг Украины сократился за месяц почти на полмиллиарда долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 августа 2021 года составил 2 485,35 млрд грн, или 92,53 млрд долларов. Внешний долг занимает почти 60% в структуре, сообщает РБК-Украина.

По данным Министерства финансов, в течение августа 2021 года сумма сократилась в гривневом эквиваленте на 14,28 млрд грн (на 0,6%), а в долларовом эквиваленте долг на 0,44 млрд долларов (на 0,5%).

По состоянию на 31 августа внешний долг составил 1 463,57 млрд грн (58,89% от общей суммы долга) или 54,49 млрд долларов, внутренний долг - 1 021,78 млрд грн (41,11%) или 38,04 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 2 199,97 млрд грн (88,52% от общей суммы долга) или 81,90 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 285,38 млрд грн (11,48%) или 10,62 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 2 551,94 млрд грн или 90,26 млрд долларов. За год госдолг вырос на 553,64 млрд гривен (на 27,7%) или на 5,89 млрд долларов (на 7%).

Напомним, Украина в 2021 году должна выплатить 585,13 млрд гривен задолженности по государственному долгу. Из этой суммы платежи по внутреннем долгу составят 418,80 млрд гривен, по внешнему - 166,33 млрд гривен.

Автор: Александр Белоус