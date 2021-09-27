В Киеве задержали рейдеров при попытке завладеть предприятием

Мужчина и женщина пытались изменить основателя и руководителя объекта, предложив денежное вознаграждение частному нотариусу. Фигурантам сообщено о подозрении. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Следователи Деснянского управления полиции пресекли незаконное завладение корпоративными правами предприятия. В рамках расследования уголовного производства, начатого по факту совершения покушения на противоправное завладение предприятием с активом в 40 млн гривен, правоохранители установили причастных лиц.

«Мы задержали мужчину и женщину сразу после передачи регистратору денежного вознаграждения - 20 000 долларов, которые мы в ходе проведения обыска в офисном помещении изъяли. 56-летнего мужчину и его 58-летнюю сообщницу задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины» , - рассказал начальник следственного отделения Деснянского управления полиции Сергей Митич.

фото: Киевская городская прокуратура

Фигурантам уже сообщили о подозрении в преступлении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сообщникам грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.