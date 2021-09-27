Венгрия подписала с РФ контракт о поставках газа в обход Украины

Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование из-за подписания Венгрией и Россией долгосрочного контракта о поставках газа в обход Украины, сообщает УНИАН.

"Удивлены и разочарованы ﻿﻿ решением Венгрии подписать 27 сентября 2021 года в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпромом" на поставку газа в обход Украины. Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям, что не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года", - сказано в заявлении МИД Украины.

По мнению украинских дипломатов, Венгрии и в дальнейшем выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины, которая позволяет кратчайшим путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы.

"С прискорбием отмечаем, что это решение наносит ущерб положительным результатам и тенденциям в двусторонних украинско-венгерских отношениях, для достижения которых приложено много усилий и энергии лично министрами иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрием Кулебою и Петером Сийярто" , - отмечается в заявлении.

В МИД добавили, что 29-30 сентября в Будапеште должно было состояться пятое заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества при сопредседательстве глав МИД двух стран.

"Украинская сторона тщательно готовилась к нему, небезосновательно рассчитывая, что эта мера станет очередным позитивным шагом в двусторонних взаимоотношениях" , - сказано в заявлении.

"Сегодня МИД Украины инициировало перенос заседания Комиссии на более поздний срок, поскольку венгерско-российская газовая сделка будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы, создает новые обстоятельства, которые требуют всестороннего анализа рисков и угроз, а также согласованных действий стран региона, чтобы минимизировать ее негативные последствия" , - отмечается в заявлении.

Кроме того, украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию относительно предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.