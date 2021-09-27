КПП вдоль венгерской границы соединит обновленная трасса

Вдоль украинско-венгерской границы в Закарпатской области вскоре завершится ремонт на дороге государственного значения М-25 КПП "Соломоново" – Великая Добронь – Яноши с подъездом к КПП "Косино", сообщает УНИАН.

Работы на объекте выполняются круглосуточно. О этом завил Первый заместитель председателя Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий и опубликовал видео дорожно-восстановительных работ.

На дороге М-25 восстанавливается пограничный участок протяженностью 39 км. Из-за перенасыщенности почв влагой во время работ подрядчику пришлось изъять около 10 тысяч кубометров влажного грунта и заменить его новым. Одновременно на дороге был оборудован водоотвод.

Также на объекте были укреплены обочины, устроены новые автобусные остановки и металлическое барьерное ограждение. На отрезке вместе с ремонтом дороги проходит также реконструкция шести малых мостов и путепровода. По окончании ремонта дорожникам останется нанести новую разметку и установить дорожные знаки.

Всего в Закарпатской области по программе "Большая стройка" в 2021 году будет восстановлено 80 км пограничных дорог.