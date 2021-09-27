Белая ванная комната: плюсы и минусы светлого интерьера

Несмотря на признанную универсальность, использование белого в качестве основного цвета в интерьере нередко вызывает споры. Светлые тона визуально увеличивают помещение, создают атмосферу чистоты и свежести. Однако могут придать жилью вид стерильного бокса, сообщает Профиль.

Плюсы и минусы есть и у ванной комнаты, выполненной в преимущественно белом цвете.

Плюсы

Большинство ванных в обычных квартирах имеют небольшую площадь. Светлые оттенки визуально сделают комнату просторнее. Также белый цвет в сочетании с глянцевыми и зеркальными поверхностями наполнит помещение светом, отражая и приумножая искусственное освещение.

Этот цвет – универсальный фон. Его можно сочетать с любыми фактурами и оттенками. Хорошо гармонируют со светлым дерево, мрамор и бетон. Белую базу легко преображать с помощью декора. Достаточно повесить в такой ванной полотенца и банный халат другого цвета, разместить красивые декоративные свечи и санузел приобретет стильный и интересный вид.

На светлом фоне меньше заметны дефекты и загрязнения. В глаза не будут бросаться сколы, потертости и неровности в укладке плитки. К тому же белая сантехника стоит дешевле, чем цветная и тем более черная, и в магазинах ее ассортимент намного больше.

Минусы

Ощущение стерильности – частый аргумент противников белых интерьеров. Избежать такого эффекта можно, используя разбавленные теплые тона (молочный, жасминовый или перламутровый) или добавив в дизайн оттенки коричневого или бежевого.

Белая ванная может выглядеть плоско и скучно. Интерьер без использования других цветов может порадовать только ценителей утрированного минимализма. Поэтому акцент можно сделать на форме предметов, интересных сочетаниях и благородных текстурах. Например, поставить деревянную тумбу или украсить стену эффектным декором. Для любителей монохромности подойдут черные детали (фурнитура, сантехника, аксессуары).

Считается, что белые детали со временем потеряют лоск, пожелтеют и на них будет явно виден налет от воды. Однако это грозит мебели и сантехнике любого цвета, а с проблемой пожелтения поможет справиться регулярная уборка.