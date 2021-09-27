Центр Киева перекроют для транспорта на выходных

В Киеве в центре 2 и 3 октября перекроют движение транспорта на ряде улиц. Причиной тому является массовое спортивное мероприятие, сообщает РБК-Украина.

"2-3 октября в центре столицы состоится массовое спортивное мероприятие "Киев Новая почта полумарафон 2021/Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021", по маршруту которого предусмотрено ограничение транспортного движения", - говорится в сообщении.

По информации организаторов, движение перекроют 2 октября с 09:00 до 20:00 по маршруту: ул. Крещатик (от Майдана Независимости до перекрестка с улицей Прорезной).

Кроме того, ограничат движение 3 октября с 06:30 до 16:00 на таких улицах:

  • Крещатик, 36;
  • Крещатик (от перекрестка с улицей Архитектора Городецкого в сторону Бессарабской площади);
  • Большая Васильковская (от Бессарабской площади до улицы Жилянской);
  • Саксаганского (от улицы Шота Руставели до проспекта Победы);
  • проспект Победы (от улицы Саксаганского до улицы Вячеслава Черновола);
  • Жилянская (от улицы Большой Васильковской до улицы Шота Руставели);
  • Шота Руставели;
  • Рогнединская;
  • Эспланадная (от улицы Рогнединской до улицы Бассейной);
  • Бассейная (от улицы Эспланадной до улицы Крещатик);
  • Бессарабская площадь;
  • Прорезная (от улицы Крещатик до улицы Пушкинской);
  • Пушкинская (от улицы Прорезной до улицы Богдана Хмельницкого);
  • Богдана Хмельницкого (от улицы Пушкинской до улицы Крещатик).

Центр Киева на выходных перекроют для транспорта: список улиц
Фото: схема перекрытия улиц в Киеве 3 октября (kyivcity.gov.ua)

Автор: Мария Кучерявец

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