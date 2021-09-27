Центр Киева перекроют для транспорта на выходных
В Киеве в центре 2 и 3 октября перекроют движение транспорта на ряде улиц. Причиной тому является массовое спортивное мероприятие, сообщает РБК-Украина.
"2-3 октября в центре столицы состоится массовое спортивное мероприятие "Киев Новая почта полумарафон 2021/Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021", по маршруту которого предусмотрено ограничение транспортного движения", - говорится в сообщении.
По информации организаторов, движение перекроют 2 октября с 09:00 до 20:00 по маршруту: ул. Крещатик (от Майдана Независимости до перекрестка с улицей Прорезной).
Кроме того, ограничат движение 3 октября с 06:30 до 16:00 на таких улицах:
- Крещатик, 36;
- Крещатик (от перекрестка с улицей Архитектора Городецкого в сторону Бессарабской площади);
- Большая Васильковская (от Бессарабской площади до улицы Жилянской);
- Саксаганского (от улицы Шота Руставели до проспекта Победы);
- проспект Победы (от улицы Саксаганского до улицы Вячеслава Черновола);
- Жилянская (от улицы Большой Васильковской до улицы Шота Руставели);
- Шота Руставели;
- Рогнединская;
- Эспланадная (от улицы Рогнединской до улицы Бассейной);
- Бассейная (от улицы Эспланадной до улицы Крещатик);
- Бессарабская площадь;
- Прорезная (от улицы Крещатик до улицы Пушкинской);
- Пушкинская (от улицы Прорезной до улицы Богдана Хмельницкого);
- Богдана Хмельницкого (от улицы Пушкинской до улицы Крещатик).
Автор: Мария Кучерявец