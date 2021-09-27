Двое ливанцев пытались вплавь попасть из Украины в Польшу

На Волыни задержали двух граждан Ливана, которые пытались переплыть Западный Буг и нелегально попасть в страны Европейского союза, сообщает УНИАН.

Отмечается, что в Украину двое граждан Ливана прибыли законно. Однако в страны ЕС решили попасть нелегальным путем.

По данным ГПСУ, чтобы нелегально попасть в Польшу, 26 сентября мужчины выбрали водный маршрут – через реку Западный Буг. При попытке переплыть водоем сработала пограничная сигнальная мина, на которую сразу выехала ближайшая группа реагирования.

"Нарушители решили времени не терять, разделись и поплыли к польскому берегу. Однако сильное течение вернуло их назад. На берегу их уже ожидали пограничники" , - рассказала руководитель пресс-службы Волынского пограничного отряда Маргарита Вершинина.

фото: ГПСУ

Сейчас задержанные находятся в специальном помещении для содержания нелегалов. Их ожидает суд.