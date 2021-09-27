10 самых популярных аэропортов для деловых поездок
Самым популярным аэропортом мира по количеству деловых поездок в 2021 году считается лондонский "Хитроу", свидетельствуют обновленные данные компании Uber, сообщает UBR.
Согласно информации, со смягчением Covid-ограничений популярность командировок и других бизнес-путешествий увеличивается. Люди меняют удаленную работу на поездки в корпоративный офис, в повседневную деловую жизнь возвращаются физические встречи и профессиональные обеды.
По данным Uber о путешествиях в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, 10 самых популярных аэропортов мира для поездок по работе выглядят так:
- "Хитроу" (Лондон, Великобритания);
- "Шарль де Голль" (Париж, Франция);
- "Орли" (Париж, Франция);
- "Лиссабон" (Португалия);
- "Мадрид" (Испания);
- "Каир" (Египет);
- "Джидда" (Саудовская Аравия);
- "Амстердам" (Нидерланды);
- "Варшава" (Польша);
- "Бухарест" (Румыния).
В Киеве за последние четыре месяца также выросло количество поездок в аэропорты: в "Киев" (Жуляны) – на 60%, в "Борисполь" – на 24%.
Что касается деловых путешествий по Украине, то их число также увеличилось: с начала года клиенты Uber for Business совершили на 37,7% больше поездок.