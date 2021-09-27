10 самых популярных аэропортов для деловых поездок

Самым популярным аэропортом мира по количеству деловых поездок в 2021 году считается лондонский "Хитроу", свидетельствуют обновленные данные компании Uber, сообщает UBR.

Согласно информации, со смягчением Covid-ограничений популярность командировок и других бизнес-путешествий увеличивается. Люди меняют удаленную работу на поездки в корпоративный офис, в повседневную деловую жизнь возвращаются физические встречи и профессиональные обеды.

По данным Uber о путешествиях в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, 10 самых популярных аэропортов мира для поездок по работе выглядят так:

"Хитроу" (Лондон, Великобритания);

"Шарль де Голль" (Париж, Франция);

"Орли" (Париж, Франция);

"Лиссабон" (Португалия);

"Мадрид" (Испания);

"Каир" (Египет);

"Джидда" (Саудовская Аравия);

"Амстердам" (Нидерланды);

"Варшава" (Польша);

"Бухарест" (Румыния).

В Киеве за последние четыре месяца также выросло количество поездок в аэропорты: в "Киев" (Жуляны) – на 60%, в "Борисполь" – на 24%.

Что касается деловых путешествий по Украине, то их число также увеличилось: с начала года клиенты Uber for Business совершили на 37,7% больше поездок.