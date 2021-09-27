Промоутер британца высказался о возможном реванше в Украине

Промоутер бывшего чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) Эдди Хирн заявил, что Украина является не лучшей страной для проведения реванша между его клиентом и Александром Усиком (19-0, 13 КО). Глава компании Matchroom Boxing намекнул на то, что повторный бой между боксерами планируется на февраль, сообщает Обозреватель.

По словам промоутера, скорее всего, наш соотечественник снова будет драться с Джошуа в Великобритании.

"Украина? Это крайне маловероятно. В Украине холодно в феврале. Мы будем работать сообща, чтобы максимизировать возможную прибыль. Я думаю, что с большей вероятностью повторный поединок пройдет в Великобритании" , – рассказал Хирн.

Эдди Хирн заявил, что реванш не пройдет в Украине. Источник: Getty Images

Напомним, что Усик одержал уверенную победу над Джошуа единогласным решением судей и отобрал у него чемпионские пояса. Самый скандальный момент боя случился в самой концовке, когда Александру не дали нокаутировать ЭйДжея, закончив поединок на пять секунд раньше.