МИД Украины обвинил Лукашенко в "инсинуациях"

Министерство иностранных дел Украины обвиняет самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в безосновательных инсинуациях в адрес Украины, сообщает УНИАН.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сказал в комментарии агентству.

"В очередной раз стали свидетелями безосновательных инсинуаций в адрес Украины со стороны Александра Лукашенко. Очевидно, что Александр Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики относительно угроз со стороны стран Запада и Украины в частности. Он разглагольствует о призрачных американских базах и лагерях боевиков в Украине, параллельно превращая соседнюю нам Беларусь в сплошную военную базу России" , – сказал Николенко.

Спикер подчеркнул, что именно со стороны РФ сегодня идет основная угроза для Украины, Беларуси и дружеского украинцам белорусского народа.

"Сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток России – вот над чем стоит на самом деле задуматься в Минске. Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела соседней Беларуси. Украина также никогда не будет создавать никаких угроз для безопасности белорусского народа" , – заявил собеседник.

Николенко отметил, что Украина "всеми силами и средствами будет дальше защищать свою свободу, независимость и свободный демократический выбор украинского народа в пользу европейской и евроатлантической интеграции".

"Мы делаем это не против кого-то, а исключительно потому, что видим будущее Украины в объединенной семье свободных европейских народов, где ценность жизни, человеческое достоинство и Демократический выбор являются незыблемыми. И такое же будущее отвечает интересам Беларуси" , – резюмировал спикер.

Ранее Александр Лукашенко говорил, что договорился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным "совершать какие-то действия" в отношении Украины.

Лукашенко утверждает, что на территории Украины "создают фактически базы" НАТО.