Локации в Украине для легких водных походов осенью

Ранняя осень в Украине обычно теплая, но засушливая. Какие реки в Украине и за рубежом лучше всего подходят для сплавов в таких условиях осенью, сообщает РБК-Украина.

При сухой погоде уровень воды в реках значительно падает, поэтому для сплавов доступными остаются только самые крупные и спокойные водные артерии страны - Днестр, Буг и Тиса.

Альтернативные бурные реки доступны за рубежом. В частности, популярные направления - на сплавы в Грузию, Турцию и Румынию. Но во время карантинных ограничений въезд туристам из списка этих стран разрешен пока что только в Турцию.

Рассмотрим самые интересные и самые оптимальные места для осенних сплавов, доступных на данный момент.

Сплав на Тисе: самая теплая осенняя река

Самой теплой осенней рекой бесспорно является Тиса, которая манит к себе чистой бирюзовой водой. Сплавные маршруты пролегают по равнинной части, от Буштино через Хуст к Виноградову.

Далее уже расположена граница с Венгрией, который проходит непосредственно вдоль русла реки. Добавляет аутентичности регион Закарпатья с приветливыми людьми, интересными винами и свежесобранными фруктами, которые местные продают вдоль дорог перед собственными домами.

Благодаря меньшему поголовью скота в Закарпатье по сравнению с Полесьем, Тиса остается чистой от органического загрязнения вплоть до самой границы с Венгрией.

Сплавляться по Тисе осенью на байдарке - это приятный легкий летний некатегорийный водный поход, к которому смело можно приобщать детей возрастом от пяти лет.

Южный Буг, центральная Украина

Южный Буг даже осенью при низкой воде пользуется популярностью среди туристов, в первую очередь из-за месторасположения - самый центр Украины, куда относительно легко можно добраться из любого уголка страны.

В низкую воду операторы уменьшают экипажи в рафтах и переходят на более проходимые надувные байдарки.

Днестр, за счет узкого русла в верховье, тоже доступен для сплавов в низкую воду. Но из-за того, что он находится севернее предыдущих рек, стоит перед сплавом внимательно ознакомиться с прогнозом погоды.

Это особенно важно, если ехать дальше, в Днестровский каньон, где сплавы двух- или трехдневные. Оранжевые деревья украшают каньон и дарят невероятное эстетическое удовольствие участникам сплавов.

Автор: Юрий Трегубенко