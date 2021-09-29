Полезный обед для детей: какое идеальное соотношение питательных веществ

Очень важно подобрать правильное и сбалансированное питание для детей. Брак или избыток определенных элементов может привести к негативным последствиям: потере внимания и проблемам с развитием и памятью, сообщает 24 Канал.

Родители часто задаются вопросом, с чего правильно готовить перекусы для ребенка. Мы расскажем, которой формулы следует придерживаться и какие продукты использовать.

Полезный обед для ребенка

формула

Следует придерживаться правильных пропорций при приготовлении обеда. Идеальная тарелка с питательными веществами должна включать:

50% овощей и фруктов;

25% постного белка и полезных жиров;

25% крахмала или цельного зерна;

жидкости.

50% овощей и фруктов

Контейнер для еды должен содержать минимум 2 – 3 разновидности овощей и фруктов. Добавьте палочки моркови, полоски болгарского перца, помидоры черри, огурец, яблоко, арбуз или ягоды. Именно эти продукты обеспечивают организм антиоксиданты и витаминами для борьбы с болезнями. Витамин A способствует здоровью кожи и глаз, лютеин служит для защиты глаз от синего света, а витамин С – для иммунитета.

25% нежирных белков и полезных жиров

Белок – это питательное вещество. Именно он позволит долго чувствовать себя сытым, ведь переваривается дольше. Также он стабилизирует уровень сахара в крови. В своем составе этот питательный элемент содержит аминокислоты для роста и восстановления мышц, цинк – для иммунитета, железо и витамин В12 – для получения энергии.

Приготовьте курицу, индейку, тофу, сваренные вкрутую яйца, греческий йогурт, сыр, орехи или семена.

25% крахмала или цельного зерна

Углеводы обеспечивают организм нужной энергией для функционирования. Зерна и пшеница богаты питательными веществами и клетчаткой, которая отвечает за баланс сахара в крови и пищеварения. Стоит добавить в бокс цельнозерновой хлеб, крупы, гранолу, коричневый рис, киноа, крекеры, попкорн. Для того, чтобы насытить организм углеводами, не обязательно всегда готовить гарниры. Их можно заменить некоторыми овощами и фруктами: морковь, кукуруза, картофель, патиссоны и бананы прекрасно для этого подойдут.

Жидкости

Важно периодически увлажнять организм, ведь даже легкое обезвоживание может привести к снижению когнитивных функций: повлиять на время реакции, внимание, память и соображение. Поэтому, всегда кладите в сумку ребенка бутылочку воды, чтобы он получала достаточно жидкости в течение учебного дня.