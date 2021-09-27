Небольшое потепление и солнце: прогноз погоды на 28 сентября

В последние дни сентября в большинстве регионов Украины погода﻿ порадует солнцем и отсутствием осадков. Тем не менее, кое-где все же прольются дожди.

Во вторник, 28 сентября, в большинстве западных, центральных и восточных областей ожидается температура около 12-15°С днем и 4-8°С ночью. Теплее всего в Украине будет на Закарпатье – там обещают вообще 18-20°С днем и 9-11°С ночью. На юге, в Крыму, а также в Днепропетровской и Донецкой областях ожидается около 14-17°С днем и от 4 до11°С ночью. И прохладнее всего буде на севере страны – там температура не поднимется выше 11-14°С днем и 4-6°С ночью.

Дожди 28 сентября прольются на Закарпатье, в Полтавской области, а также на севере и на востоке (кроме Донецкой области). На остальной территории Украины будет сухо и солнечно с небольшой облачностью. На большей части страны ожидается ветер около 11-14 км/час в среднем. На западе, в Крыму а также в Сумской области он местами может достигать 18 км/час. На востоке и в центре будет не так ветрено – там обещают 7-11 км/час в среднем, местами до 14 км/час.

В столице Украины, Киеве﻿, 28 сентября ожидается температура от 7 до 14°С в течении дня, ветер 7-14 км/час и, возможно, небольшой дождь.