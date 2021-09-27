У Меркель нашли способ сформировать правительство без социал-демократов

Христианско-демократический союз Германии (ХДС), который занял второе место по итогам парламентских выборов, рассматривает возможность создания коалиции без участия Социал-демократической партии, которая набрала больше всего голосов, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава ХДС Армин Лашет.

В список возможных участников коалиции помимо ХДС, по словам Лашета, войдут Зеленые и Партия вольных демократов.

Из-за партийных цветов (ХДС — черные, ПВД — желтые, и Зеленые) эту коалицию уже окрестили "Ямайкой" в честь цветов флага этой страны.

Социал-демократическая партия одержала победу на парламентских выборах в Германии, набрав 25,7% голосов. Оба главных претендента на пост канцлера ФРГ — Олаф Шольц и Армин Лашет — заявили о готовности сформировать новое правительство.