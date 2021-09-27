Газа мало: нардеп-"слуга" объяснил смену правления "Нафтогаза"

Кадровые ротации в правлении НАК "Нафтогаз Украины" носят технический характер и связаны с подготовкой к отопительному сезону, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук.

"На самом деле кардинально ничего не меняется, это техническое решение больше, потому что нужно принимать решения, подписывать договоры и обеспечивать достаточное количество газа для Украины уже сейчас, а не после проведения конкурса. После конкурса по наблюдательному совету все вернется в международные стандарты. Подобная практика существует в других странах. Но раньше, когда "Нафтогаз" только начинал работать в формате с наблюдательным советом, предыдущие руководители страны просто обратились к послам стран, чтобы они предоставили своих кандидатов. Конкурса как такового не было. Мы за то, чтобы конкурс был открытый и правильный. Поэтому сейчас это решение — только для обеспечения нормального прохождения отопительного сезона и управления газотранспортной системой и наличия газа в целом в Украине" , — сказал он.

Также Камельчук отметил, что на данный момент есть сложности с наличием в стране необходимого объема газа.