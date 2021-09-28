Alyona Alyona рассказала о свадебных планах со своим возлюбленным
Популярная певица живет с парнем и собирается заключить с ним брак. Однако традиционное торжество ей не по вкусу, сообщает Корреспондент.
Украинская рэперша Alyona Alyona анонсировала собственную свадьбу и рассказала о том, каким будет главное событие ее жизни. Подробностями будущего торжества певица похвасталась в программе Светская жизнь.
"Свадьба, как по мне, в традиционном понимании очень устарела. Очень многие люди придут на это застолье, обсудят, в чем жених, в чем невеста, с какой стороны кто пришел, кто что выпил, что подарили. Понимаешь, я не хочу этого всего", - отметила артистка.
Также звезда уточнила, что хочет уехать в необычное место в медовый месяц, чтобы получить яркие эмоции, которые запомнятся на всю жизнь.
"Мне кажется намного авантюрней рвануть в какую-то страну просто на один день и все эти деньги прокатать, прогулять. Запомнить это, как что-то самое яркое, пока не родятся дети, не появятся другие яркие моменты", - заключила рэперша.