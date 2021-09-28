Alyona Alyona рассказала о свадебных планах со своим возлюбленным

Популярная певица живет с парнем и собирается заключить с ним брак. Однако традиционное торжество ей не по вкусу, сообщает Корреспондент.

Украинская рэперша Alyona Alyona анонсировала собственную свадьбу и рассказала о том, каким будет главное событие ее жизни. Подробностями будущего торжества певица похвасталась в программе Светская жизнь.

"Свадьба, как по мне, в традиционном понимании очень устарела. Очень многие люди придут на это застолье, обсудят, в чем жених, в чем невеста, с какой стороны кто пришел, кто что выпил, что подарили. Понимаешь, я не хочу этого всего" , - отметила артистка.

Также звезда уточнила, что хочет уехать в необычное место в медовый месяц, чтобы получить яркие эмоции, которые запомнятся на всю жизнь.