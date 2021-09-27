Украина утвердила соглашение с Испанией о сотрудничестве таможен

Президент Владимир Зеленский утвердил соглашение между Украиной и Испанией. Документ предусматривает сотрудничество и взаимную помощь в таможенных делах между странами, сообщает РБК-Украина.

Соглашение было заключено еще в сентябре прошлого года в Мадриде.

"Утвердить соглашение между Украиной и Королевством Испания о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, учиненное 10 сентября 2020 года в Мадриде" , - говорится в указе украинского президента.

Соглашение было заключено во время рабочего визита министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Испанию. Тогда страны договорились о сотрудничестве в четырех сферах.

Автор: Дмитрий Левицкий